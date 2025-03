Ana Maria Braga prepara 45 ovos para café da manhã com Gracyanne Barbosa

Ana Maria Braga recebeu Gracyanne Barbosa na manhã desta quarta-feira com um "banquete de ovos" para o café da manhã com o eliminado do BBB 25 no "Mais Você".

O que aconteceu

A apresentadora montou a mesa de café com muitos ovos para Gracyanne. A musa fitness mantém uma dieta em que come 40 por dia —o que precisou ser adaptado durante sua participação no BBB.