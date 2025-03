Clássico e ignorado no Oscar: Al Pacino revela qual seu personagem favorito

Al Pacino em cena de "Scarface" (1983) Imagem: Divulgação

Eu disse: 'Preciso fazer esse filme [Scarface]. A interpretação me inspirou demais'. Então, eu liguei [para Mart Bregman] e disse: 'Eu acho que tenho uma chance com Scarface'. 'Scarface? Eu nunca vi', ele respondeu. 'Veja!', eu respondi. Acho que é por isso [que é meu favorito]: eu me sinto responsável, sabe? Eu pessoalmente escolhi aquele Al Pacino, sobre 'Scarface' (1983)

Al Pacino não foi indicado ao Oscar por interpretar o traficante de drogas Tony Montana - que ficou eternizado pela icônica cena em que resiste contra rivais atirando com sua metralhadora.