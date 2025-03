Vilma surpreende Aline no Sincerão do BBB: 'Joga Sujo'

Aline, visivelmente abalada, respondeu a mãe de Diogo. "A informação que a senhora recebeu, eu não sei. Tô muito triste com a atitude da senhora porque sempre lidei com muito respeito. Por respeito à senhora, eu peço licença. Pelo respeito que tenho, prefiro não falar nada", disse a baiana ao vivo.

Vinicius se defendeu das acusações. "Eu não tramei nada. Ele saiu porque tinha que sair. Porque se fosse bom, ele estaria aqui", disparou.

Após o Sincerão, Aline desabafou com Vinicius. "Tudo que aconteceu até aqui ela sempre viu o meu carinho, o meu cuidado com ele (Diogo) nas conversas. O jeito que a gente se tratava", comentou. "Realmente é uma fala que eu prefiro pensar que foi algo manipulado, falaram o que era mais conveniente. Até pela pessoa (Renata) que estava lá (Vitrine do Seu Fifi) e que trouxa a informação", analisou a policial.