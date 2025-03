BBB: Vilma acusa Delma de ser 'leva e traz' e clima esquenta no Sincerão

Na madrugada desta terça-feira (18), durante a dinâmica do Sincerão no BBB 25, um momento tenso entre as participantes Vilma e Delma movimentou o jogo. Vilma entregou a placa de "Leva e Traz" para Delma, o que gerou uma discussão acalorada entre as sisters.

O que aconteceu?

Vilma justificou a escolha. "Leva e traz. Conversa aqui, pesca ali. Não é mais confiável", disse a mãe de Diogo Almeida.