Boatos de affair com Ana de Armas e mais: os romances de Tom Cruise

Tom Cruise, 62, chamou a atenção após ser visto com Ana de Armas, 36, e aumentou os rumores sobre um possível affair. Relembre os romances do ator.

A vida amorosa de Tom Cruise

O ator viveu um breve caso com Melissa Gilbert no início dos anos 1980. "Não fiz sexo com ele. Nós nos pegamos, mas honestamente, não houve sexo. Ele beijava bem, mas, você sabe, ele era como um ator esforçado e faminto, e eu estava trabalhando", admitiu a atriz em 2014, no "Watch What Happens Live".

Na mesma década, ele se envolveu com Heather Locklear. Os dois combinaram de dançar em uma boate após se conhecerem em um teste de cinema, mas a relação não evoluiu.