Tadeu Schmidt cobra posicionamento de Daniele no BBB 25: 'Não dá pra fugir'

Após escolher os três que menos gosta, a sister começou a se justificar: "Não são os que menos gosto..."

Imediatamente, Tadeu Schmidt pediu que o tempo dela fosse pausado e a repreendeu. "São as que você menos gosta, Dani. Não dá para fugir do que estou pedindo aqui. São as pessoas de que você menos gosta, por favor".

A emparedada, então, seguiu com sua explicação e apontou os motivos de ter escolhido Maike e os gêmeos para as posições.

BBB 25 - Enquete UOL - Quem você quer eliminar no nono Paredão? Daniele Hypolito Globo/Fábio Rocha Eva Globo/ Fábio Rocha Gracyanne Barbosa Globo/Fábio Rocha A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo