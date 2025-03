Renata e Eva detonam brother no BBB 25: 'Está sendo um homem nada legal'

Renata consolou a amiga. "Não pensa assim, amiga. Você fez algo do seu coração. Mesma coisa que eu falei do negócio do Paredão, ele assumiu, quando foi no ao vivo, ele negou."

Falou tanto do Diogo como homem e está sendo um homem nada legal também. Eva

Eva finalizou. "Acho que o pior é isso, você admirar a pessoa... e se decepcionar".

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e de reality shows no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e TikTok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Dantinhas