Saiba o que a mulher de Gene Hackman disse em ligação antes de morte

As mortes de Gene Hackman (1930-2025) e de sua esposa, a pianista Betsy Arakawa (1959-2025) ganhou mais um capítulo.

O que aconteceu

As autoridades da cidade de Santa Fé confirmaram que Betsy fez uma ligação para uma clínica médica local no dia 12 de fevereiro. A data em questão acende um alerta já que exames feitos no corpo da pianista haviam constatado que ela morreu em 11 de fevereiro, com Hackman morrendo em 18 de fevereiro.

Com a informação, o Departamento do Xerife de Santa Fé assumiu ter errado a avaliação apontando a data da morte 24 horas antes. O casal foi encontrado sem vida em 26 de fevereiro.