Resumo novela 'Volta por Cima' da semana: confira capítulos de 19 a 29/3

Vários convidados chegam para o evento. Roxelle pede para Gerson entrar na sociedade da lanchonete com Neuza. Gigi se preocupa com o embate entre Marco e Gerson. Jão inicia sua vingança. Cacá se enfurece ao ver que Madalena ajudou Jão com a festa. Violeta faz uma revelação no chá de bebé. Ruth desabafa sua raiva contra Rodolfo. Sebastian e Gigi conversam sobre Joyce. Marco paga um grupo de capangas. Cacá garante a Violeta que se vingará de Jão e Madalena. Gigi revela para Osmar que Violeta foi à casa de Joyce. Jão descobre que a diretoria da Viação Estelar não fará nada para resolver a denúncia feita por ele. Cacá ataca a loja de Madalena.

Segunda-feira, 24 de março

Madalena enfrenta Cacá. Jão se surpreende com a atitude do diretor da viação Estelar. Gigi ameaça Violeta. Chico leva Cacá embora da loja de Madalena. Nando confessa a Miranda que voltou a tomar anabolizantes. Jin vai embora da casa de Doralice, e Tati se entristece. Ruth diz a Marco que quer deixar a casa de Rodolfo. Neuza aceita a proposta de Roxelle. Rodolfo convida Belisa para ficar com ele em seu haras. Madalena alerta Osmar sobre Cacá. Jão organiza uma paralisação com funcionários da viação Estelar e Formosa. Rique implora que Rosana não revele quem é a pessoa com quem ele está se relacionando. Ana Lúcia pede que Madalena perdoe Cacá. Cacá exige que Violeta a trate como um membro da família Castilho.

Terça-feira, 25 de março

Violeta diz a Cacá que ela não tem direito a nada de sua família. Madalena discute com Ana Lúcia. Jão conversa com Sidney sobre a paralisação dos funcionários. Tati aconselha Osmar a contar para Violeta que ela não está mais no comando dos negócios. Cida se emociona com o tratamento que Sidney dá a Lucas. Chico alerta Madalena sobre Cacá. Osmar ameaça Cacá. Funcionários da viação Estelar e Formosa aderem à paralisação. Zezito fotografa Marco e Violeta conversando. Jão pede demissão da viação Estelar. Jayme flagra Alberto com Tereza no colo e se enfurece. Gigi conta para Joyce que Sebastian e Yuki terminaram. Gerson questiona Violeta sobre seu encontro com Marco.

Quarta-feira, 26 de março