Renata reforça aliança com o Quarto Fantástico no BBB: 'Estamos juntos'

A terça-feira (18) foi movimentada no BBB 25, com os ânimos exaltados entre os participantes. Após ouvir comentários negativos sobre si durante o Sincerão, Renata decidiu reafirmar sua lealdade ao grupo do Quarto Fantástico e criticou as atitudes de Aline e seus aliados.

O que houve

Logo após o término da dinâmica, a sister reuniu os aliados. "Eu estou ratificando com vocês: estamos juntos e a gente vai sempre jogar junto pra fazer qualquer coisa com eles. Voltei lá de fora escutando vocês falando mal de mim, e fiz o quê? Vim acertar com vocês", declarou Renata, deixando claro que pretende seguir firme ao lado de seu grupo.