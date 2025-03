BBB: Renata diz que Vinicius a chamou de 'pomba suja' durante o Sincerão

Sem entender, Eva reagiu surpresa. "Não. Pomba suja? Nem escutei. Que horas foi isso?", perguntou.

Renata reforçou que ouviu a fala durante a dinâmica do Sincerão, no momento da transmissão ao vivo. "Na hora do ao vivo. A gente sentada." Mesmo assim, Eva afirmou novamente que não ouviu o comentário.

Renata, então, deu mais detalhes do ocorrido. "Ele pegou e falou 'olha essa pomba suja' e eu falei 'não leve a conversa pra esse nível e não adjetive a gente ruim' e ele falou 'vocês chamara ma gente de burro' e eu falei 'eu não'. E o João Gabriel falou 'fui eu' e ele 'desculpa'", contou Renata.

João Pedro também comentou sobre a fala de Vinícius. "Meu irmão falou assim 'não fala assim com as meninas, não', e ele falou 'mas você chamou o Guilherme de burro' e meu irmão falou 'mas eu pedi desculpas.' Aí ele [Vinícius] falou 'então desculpa'."