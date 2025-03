'Mania de Você': personagem de Rayssa Bratillieri surge para detonar Mércia

No capítulo desta terça-feira (18) de "Mania de Você" (Globo), Molina (Rodrigo Lombardi) e Mavi (Chay Suede) lutam, e o vilão decide dopar o filho.

Não demora muito, porém, para que Mavi seja resgatado por ocupantes de uma traineira. Com ódio por saber que Molina está vivo e que ele está sendo ajudado pela mãe, Mavi expulsa Mércia (Adriana Esteves) do resort.

Ao final do capítulo, Molina acredita que convenceu Mércia a lhe entregar o quadro de arte, e comenta com Rebeca (Rayssa Bratillieri) amante com quem mantém outro relacionamento.