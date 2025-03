Quem é Linn da Quebrada? Atriz e cantora internada para tratar saúde mental

Linn da Quebrada está confirmada no Dança dos Famosos 2023 Imagem: Divulgação

Em maio de 2021 ela criticou o apresentador Pedro Bial e disse que o ex-apresentador do BBB foi transfóbico ao entrevistar o ex-jogador Ronaldo. No ano seguinte, Linn da Quebrada entrou no BBB 22 como Camarote. A artista foi a segunda transgênero a entrar no reality show: a primeira foi Ariadna, em 2011.

Voz importante para o movimento LGBTQIAP+, a artista compartilhou uma grande felicidade com os fãs: no começo de 2022, ela conseguiu incluir seu nome social em toda a sua documentação. Atualmente ela é seguida por 2,3 milhões de pessoas apenas no Instagram.

Dias depois, ela compartilhou com os seguidores o seu reencontro com seu pai, Lino, ainda na primeira semana de 2022. "Com vocês, Lina & Lino. Frente a frente. Depois de muitos e muitos anos, mais do que eu consigo me lembrar, finalmente nos conhecemos. 2022 começou realmente com tudo!!! FELIZ ANO TODO PRA NÓS desatarmos", escreveu a artista na postagem ao lado do pai, que aparece conversando com a filha em um vídeo.

Linn da Quebrada retificou documentos e reencontrou pai antes do "BBB 22" Imagem: Reprodução/Instagram

"Eu ainda não entendi até hoje como você se transformou da água pro vinho", conta Lino, abraçado a Linn. "Tá vendo? Esse é o mistério", respondeu a cantora, aos risos, antes de trocar um eu te amo com o pai.