Pai militar e sonho artístico: Bernardo Rabello é 1º trans no Mister Brasil

Para Splash, ele diz que para Bernardo nascer, teve que aprender a ser homem logo cedo: "Até porque, enquanto figura masculina, só tenho 7 anos (risos). Mas somos uma dupla imbatível. Pretendemos conquistar o mundo".

Sua mãe, Viviane, ficou com medo da reação das pessoas à mudança de gênero do filho. "Depois fui mostrando que não precisava ter medo, e que Deus iria cuidar de mim", recorda Bernardo.

Já o padrasto, Demétrius, que Bernando chama de pai, não aceitou de cara. "Ele ficou pensativo por vários meses com relação à transição, mas minha tia [irmã dele] conversou e disse: 'Qual é o seu medo? Ele não vai deixar de ser quem ele é. Toda educação que você o deu estará sempre com ele. Hoje, ele precisa somente adotar a identidade pela qual ele sempre foi'. Minha família me ama muito e sabe que o mais importante em uma pessoa é seu caráter", conta o jovem.

Bernardo Rabello com a faixa de Mister Brasil Trans 2021, seu segundo concurso de beleza Imagem: Reprodução/Instagram @lifebernardorabello

Demétrius, que é militar, deixou o amor falar mais alto: "Meu pai sempre me amou. Teve momentos que eu sofria bullying na escola e quem ia me socorrer era meu pai. Sofria bullying porque com 15 anos eu me assumi lésbica para minha família. (...) Eles tinham muito medo do que a sociedade ia fazer. Com o tempo fui mostrando que tudo bem, que estava seguro e eles foram aceitando e apoiando. Aí chegou o momento que minha namorada foi frequentar minha casa".

O padrasto de Bernardo está em sua vida desde os 8 anos, quatro anos após sua mãe se separar do pai biológico —que é ausente: "Ele sempre me deu muito carinho e amor e me assumiu como filho. Ele que pagou minha escola, curso de inglês. Foi um paizão e até hoje é, até hoje temos muito contato, mesmo ele indo morar em Fortaleza. Amo tudo o que ele fez, a educação que ele me deu. Um homem e um exemplo mesmo".