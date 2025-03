Globo convoca veteranos para narrar os desafios dos 60 anos da emissora

Nathalia Timberg e Reginaldo Faria, além de brasileiros que acompanharam a trajetória da Globo do outro lado da tela, estão confirmados. Os depoimentos vão ilustrar o conteúdo produzido ao longo de seis décadas nas novelas, séries, jornalismo e programas de variedades.

A Globo completa uma data especialíssima. Imagine que Dr. Roberto, como todos o chamavam, deu vida a este projeto quando tinha 60 anos. Começar uma história deste tamanho nessa idade nos inspira e me faz pensar que podemos realizar sonhos sempre. Vamos celebrar revivendo os desafios que superamos, as conquistas que fizemos e com o olhar para o futuro que vem aí. Estou há 34 anos no jornalismo da TV Globo e me sinto orgulhosa e honrada de poder participar deste momento. Sandra Annenberg