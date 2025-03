Preta Gil recebe visita de Carolina Dieckmann e amigos após internação

Carolina Dieckmann, 46, visitou Preta Gil, 50, após a internação da cantora.

O que aconteceu

A visita aconteceu nesta terça-feira, 18. A atriz compartilhou um registro do momento no feed de seu perfil do Instagram.

Na imagem, Dieckmann aparece em uma selfie, em que Preta está ao lado de seus amigos, Gominho, Marcello Azevedo, Hugo da Luz e Malu Barbosa. "Foi aqui que pediram uma foto do AMOR... pois num é que eu consegui? Olhai!!!!", escreveu ela na legenda da publicação.