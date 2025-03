Como 'História de Amor' quebrou tabu e ajudou pacientes com câncer de mama

Impacto social

Por conta do impacto da trama, número de exames preventivos disparou. Com o drama retratado na TV aberta, "História de Amor" promoveu campanhas de prevenção e conscientização, resultando em um aumento nos exames preventivos realizados pelo Instituto Nacional do Câncer enquanto o folhetim estava no ar.

Cena do autoexame, por exemplo, é uma das mais emblemáticas. Na época, o autoexame não era tão disseminado na mídia e a novela teve um papel fundamental na conscientização da população. Segundo Bia Nunnes, esse é um forte momento para a personagem, que se vê diante de seu drama pessoal, afetando também todos a sua volta.

Bia Nunnes como Marta Xavier em 'História de Amor' Imagem: Bazílio Calazans/Globo

E na vida real foi igualmente emocionante. Lembro bem das inúmeras vezes em que fui abordada, logo após a exibição do capítulo. Mulheres de idades diferentes sempre agradecendo a realidade mostrada. Mérito coletivo e especialmente do autor Manoel Carlos Bia Nunnes, atriz, ao site Heloísa Tolipan

Mulheres abordavam Bia para agradecer a representatividade. A artista declara que a novela a marcou muito "pela oportunidade de mostrar esse papel social e fazer diferença na vida das pessoas".