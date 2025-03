Osmar e Madá se abraçam e protagonizam cena linda em 'Volta por Cima'

Madá insiste, dizendo que a vida que Osmar leva é perigosa. "Viver é perigoso. Pra mim, pra você, pro trabalhador que sai de casa e não sabe se volta. Estamos todos de passagem aqui. O bacana é apreciar a viagem! Mas tem as coisas que eu curto: ajudar as pessoas, ver o dinheiro entrando a rodo, e, do meu jeito, eu amo a Violeta", garante o homem.

Ainda assim, a irmã de Tati (Bia Santana) afirma que a casa estará sempre aberta para o tio. "A nossa casa tá aberta pra você, tio. Quando quiser... e se cuida", diz ela abraçando o irmão de sua mãe.

A novela "Volta por Cima", escrita por Claudia Souto, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.