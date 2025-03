Modelo e agente criticam termo 'modelo' para acompanhante do caso Neymar

Profissionais da área da moda reconhecem que o uso indevido da palavra modelo para se referir às garotas de programa é recorrente. Até mesmo termos comuns, como "job" — que virou sinônimo do serviço sexual das profissionais do sexo — foi abolido pelo meio. "Paramos totalmente", disse Baumgartner em entrevista a Splash.

Responsável por nomes gigantes na indústria como a brasileira Alessandra Ambrósio e a sul-africana Candice Swanepoel, Anderson disse que mudança não causou estranhamento: "Não tem problema a gente passar a avisar a modelo que ela tem um trabalho no dia seguinte, ao invés de um job".

Baumgartner explica que para trabalhar, todas as modelos precisam ser profissionais: "Elas têm DRT, contribuem [com impostos], são modelos profissionais. Até porque uma modelo não pode ir para um estúdio, um set ou pisar em uma passarela de um São Paulo Fashion Week sem ter DRT. A partir do momento que uma modelo vira profissional a primeira coisa que nós agências fazemos é tirar o DRT dela".

Na carta de repúdio, Anderson abordou sobre a atribuição errada de profissões para diferentes profissionais: "Há muito tempo referem-se na mídia a garotas de programa como modelo. Muitas também se denominam 'modelo'. A culpa é da falta de apuração. (...) Não dá pra confundir duas profissões que são completamente diferentes, denominando garota de programa como modelo", repudiou.

Natália Seipel Nikolic, advogada e Miss Ilha de São Luís Mundo 2024 Imagem: Raffael Rodrigues/Miss Brasil Mundo @raffarodriguess @rrfotoss @missbrasiloficial

Para a advogada de direito internacional Natália Seipel Nikolic, que já desfilou como miss e realizou trabalhos como modelo fora do Brasil, associar modelos às profissionais do sexo desvalorizam "o trabalho sério" de quem constrói uma carreira na moda. "Antes a mídia tentava se utilizar das dançarinas para criar esse eufemismo da prostituição, [hoje são as modelos] e precisamos nomear as coisas como elas de fato são", disse a Splash. Ela publicou vídeo em rede social em tom de desabafo e explicativo.