MC Daniel canta música inédita feita para o filho no Caldeirão com Mion

No programa, o artista será homenageado pela família. Lorena, sua noiva, gravou mensagem com Rás no colo, e deixou Daniel emocionado.

Caldeirão deste sábado terá edição temática dedicada ao futebol. Antes de ser cantor, MC Daniel se dedicava ao esporte em uma escolinha em São Paulo, mas parou de investir na modalidade depois de lesionar o joelho.

Além de Daniel, Douglas Silva, com o Bonde do DG, e Antonio Tabet, com Peçanha e o bonde dos crias, lideram os times que vão soltar a voz no Caldeirão. Feyjão, Leo Lopes, Rafael Saraiva e Maclá Tenório completam as equipes. Já no quadro Super Dupla, Marcos Mion e Pierre dos Santos encaram provas de memória, desafio físico e expectativa competindo contra José Loreto e Mari Gonzalez. A disputa vale 20 mil reais para Pierre ou o acumulo do montante para o jogador do próximo programa.