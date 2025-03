Serrado sobre Dr. Peitão, de 'Beleza Fatal': 'Clássico macho manipulador'

Então, é um clássico do homem manipulador, do macho manipulador. É muito importante o Rapha [Montes, autor da novela] tratar desse ponto. Marcelo Serrado

Rog (Marcelo Serrado) e Gisela (Julia Stockler) em "Beleza Fatal" (HBO) Imagem: Reprodução/Max

Apesar das maldades, o personagem tem uma veia cômica muito forte. "Me preparei para fazer um vilão que ele tivesse algum humor também, que tivesse alguma coisa... Comecei a botar as palavras em inglês, comecei a cantar. Do capítulo 30 em diante, eu canto, faço quase um 'LA LA Land'. É um maluco, muito louco, mas eu diverti muito fazendo".

O ator elogia a parceria com Julia Stockler, 36, e Caio Blat, 44, seus maiores parceiros de cena. "São dois atores extremamente inteligentes que entenderam a minha loucura no sentido de buscar esse personagem tivesse humor também, né? É um personagem com muitas camadas também, muito bem escrito pelo Rafael Montes".

"Bico pro céu!"

Serrado diz que nem ele, nem a Max imaginavam tamanha repercussão da novela. "Eu fui na Sapucaí no Carnaval e era toda hora: 'Doutor Peitão, bico para o céu, bico para o céu'. Não acreditava, assim [...] fui outro dia no bloquinho também, não conseguia andar. Eu estou em BH essa semana e todo mundo vem falar comigo.