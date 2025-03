Ex-Disney que faz sucesso no pornô estrelou 'As Branquelas'

Maitland Ward, 48, chamou atenção ao dizer que se sente mais respeitada na indústria pornográfica do que quando trabalhava na Disney.

Quem é ela?

Maitland Ward Baxter, cujo nome de batismo é Ashley Maitland Welkos, nasceu em Long Beach, na Califórnia. Fez sua estreia na TV como Jessica Forrester na novela "The Bold and the Beautiful", que foi ao ar de 1994 até 1996.

Entre 1998 e 2000, ficou famosa como integrante do elenco principal de "O Mundo é dos Jovens" — na série, ela interpretou Rachel McGuire. No Brasil, ela é mais famosa por interpretar Brittany Wilson na comédia "As Branquelas" (2004). Brittany é uma jovem rica e mimada que se recusa a participar de um evento após machucar o rosto, precisando ser substituída por um agente do FBI.