Kanye West esbanja machismo e antissemitismo em novos posts

Kanye West, 47, expressou nas redes sociais sua revolta por ver a filha, North West, 11, gravar uma música com Playboi Carti, 27.

O que aconteceu

O rapper mostrou-se machista ao dar a entender que Carti deveria ter consultado a ele - e não à mãe da criança, Kim Kardashian, 44 - para autorizar a participação de North no projeto. "Como é que ele pediu à Kim para ter os vocais da minha filha? O homem tem a primeira e a última palavra sobre seus filhos. Eu não disse nada sobre ela não estar no álbum de Carti. Mas o fato de ele ter procurado minha ex para pedir que minha filha participasse de uma música foi demais! Ninguém vai brincar comigo!", 'vociferou' West, por meio de seu perfil no X (antigo Twitter).

Na sequência, ele disparou ofensas contra artistas negros e empresários judeus da indústria da música. "Eu fiz parte do sucesso de muitos desses negros, e muitos deixaram os judeus controlá-los, falando sobre não concordar com minhas opiniões políticas. Todo negro na indústria é um escravo desta indústria judaica de viado."