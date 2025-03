Gordão da XJ chora ao relatar gordofobia em voo: 'Teve nojo de mim'

Gordão desabafou e disse como estava se sentindo após o ocorrido. "Só que o corredor entre um assento e outro assento é curto, então o que acontece? Eu tenho uma grande dificuldade de passar e foi aí que aconteceu tudo. Foi aí que uma pessoa, não sei o nome da pessoa, eu até tirei uma foto dela na hora da raiva, só que eu não vou postar, porque uma mulher dessa não está bem, ela precisa se cuidar e acaba descontando em quem não tem que descontar. Eu sou um moleque que eu sou muito alegre, vai ser muito difícil você me ver chorando. Só se for algo que realmente toque no meu emocional. Desta vez foi totalmente diferente: eu me senti um lixo, eu me senti o pior ser humano da vida".

De acordo com ele, a pessoa envolvida 'teve nojo' dele em meio a situação. "De fato, eu comecei chorar no meio do avião, todo mundo entrando no avião e me viu chorando. Um monte de gente gravou, tinha um monte de seguidores que entenderam a situação, porque eu estava chorando e muitos não entenderam também. Eu não conseguia falar o que aconteceu. Eu fui passando de lado e meio que encostei a barriga nessa mulher. Antes de eu encostar, antes de eu passar por ela, ela já estava me vendo, e ela estava com aquele olhar de desprezo. Só que, quando eu passei por ela e, sem querer, por causa do meu tamanho, minha barriga encostou nela, ela olhou assim para o braço, limpou o braço e olhou para minha cara com cara de nojo. Tipo, eu me senti o pior ser humano da vida".

Gordão da XJ ainda disse que 'se sentiu a pior pessoa do mundo'. "Sabe, como se eu tivesse sujado ela? Aí eu comecei chorar, comecei a chorar sem parar. Só que eu tenho uma grande dificuldade e eu não encostei nela porque eu quis. Aquilo ali me deixou muito triste, porque eu me senti a pior pessoa do mundo. Parecia que eu tinha sujado ela pelo fato de eu ser gordo. Foi um dos piores dias da minha vida. Eu nunca me senti tão para baixo. Pensa comigo: você encostar na pessoa e a pessoa tem nojo de você? Mas por que ela estava com nojo de mim? Porque eu sou gordo. O que que tem a ver? Eu me senti a pior pessoa do mundo pelo fato de só ter encostado na pessoa e a pessoa ter me tirado como um lixo. E eu não acreditava e nunca acreditei no fato de existir o preconceito. Só que agora eu vi e concordo, e afirmo que existe o preconceito."

Por fim, o influenciador deixou uma mensagem de amor-próprio e autoaceitação. "E a questão é que meu coração e meu brilho acho que incomodaram ela. Quero agradecer de coração todos que tiraram um momento para mandar alguma palavra positiva. E você aí que é gordinho, você aí que pesa um pouquinho, não liga para opinião dos outros, seja mais você primeiro para você amar alguém, para você ir para cima, você precisa se amar. Então, quando você se ama, isso aí não te afeta. 'Ah, XJ, mas você não se ama?'. Só que eu me senti desmerecido. Ela está aí, não vou responder ela, não vou postar a foto dela. Tenho certeza que que ela vai sentir no coração e falar: 'por que eu fiz aquilo com aquela pessoa?'. E se ela não sentir no coração, o azar é dela. Porque, quando a gente peca e não pede perdão, a gente paga. É isso: estou muito bem, estou muito feliz".