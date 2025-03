Gêmeos questionam se Renata falou tudo para eles: 'Está escondendo'

Dias após Renata, 33, retornar da Vitrine do Seu Fifi, João Pedro, 22, e João Gabriel, 22, seguem duvidando se a sister foi 100% sincera com eles no BBB 25.

O que aconteceu

Após serem acusados no Sincerão de cogitarem acabar com a aliança do quarto Fantástico, os gêmeos refletiram sobre a proximidade com Renata. Apesar disso, eles afirmaram para a bailarina que era mentira dos rivais, e que eles nunca pensaram em soltar a mão da aliada.