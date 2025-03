Flávia Alessandra posa de lingerie diante do espelho: 'Gostando do que vê?'

Flávia Alessandra, 50, publicou em suas redes sociais uma galeria de selfies tiradas diante do espelho.

O que aconteceu

Em três das nove imagens, a atriz aparece de lingerie, evidenciando suas curvas. "Reflexos de uma vida corrida e feliz. E você? Está gostando do que tem visto?", convidou ela à reflexão, na legenda do post no Instagram.

Vários seguidores elogiaram a beleza e o alto astral de Flávia. "Linda como sempre", enalteceu uma fã, nos comentários da publicação. "Não é seu aniversário, mas você está de parabéns", concordou outra. "Perfeita demais", comentou ainda uma terceira.