Filme sobre Milton Nascimento emociona, é frescor e reforça singularidade

Milton Nascimento e Fernanda Montenegro Imagem: BrazilNews

É ao falar do tempo que a narração de Fernanda Montenegro expõe as dificuldades de locomoção de Milton Nascimento e o encerramento de sua vida nos palcos. Recentemente, foi revelado que o cantor foi diagnosticado com Parkinson. A exigência física de cantar para milhares de pessoas já estava demais.

Mas "ouvir as coisas mais antigas dele e ouvi-lo agora parece que o tempo não passou, parece que o tempo não existiu", como definiu Maria Gadú. O tempo que incide no físico não alcança a voz, que continua firme em contribuições recentes, a exemplo da música recém-lançada com o rapper Djonga.

No exterior, em Três Pontas (MG), São Paulo ou Rio, o filme é bem-sucedido em mostrar um pouco da intimidade do cantor - que conta mais histórias sentado numa cama -, saciar a curiosidade dos fãs e expor a contribuição de Milton para diferentes culturas e países. Afinal, "a voz dele é um instrumento. E instrumentos não falam um idioma específico", como define o cineasta Spike Lee, fã de carteirinha do músico carioca-mineiro.

O filme termina com Milton dançando Babalu, de Angela Maria. "Como é que não vai gostar dessa mulher?", indaga. Curiosamente, a mesma pergunta que ecoa quando acendem as luzes do cinema. Como é que não vai se apaixonar por Milton Nascimento?