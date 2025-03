Enquete BBB: nova parcial deixa torcida de sister apavorada com resultado

A disputa do 9º paredão do Big Brother Brasil 25 promete ser acirrada até o momento do anúncio da eliminação. Daniele Hypolito, Eva e Gracyanne Barbosa disputa a preferência do público para continuar na luta pelo prêmio do reality show da TV Globo.

O que diz a enquete UOL

Gracyanne Barbosa se mantém como a participante mais votada para deixar o programa. A influenciadora fitness somou 51,19% na parcial feita hoje, às 15h55 (de Brasília).