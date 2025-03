Enquete BBB 25: nova parcial mostra votação dramática após Sincerão

O nono paredão do Big Brother Brasil 25 promete ser um dos mais acirrados da atual edição. Daniele Hypolito, Eva e Gracyanne Barbosa disputam a preferência do público para seguir na disputa pelo prêmio do reality show da TV Globo.

O que diz a enquete UOL

A disputa entre Gracyanne e Eva ficou mais apertada após a dinâmica do Sincerão, que aconteceu ontem à noite. A influenciadora fitness lidera e seria a eliminada do jogo, segundo a parcial feita hoje, às 11h11, com 49,66%.