Disputa acirrada: Parcial de enquete UOL tem números próximos no 9º Paredão

As sisters Daniele Hypolito, Eva e Gracyanne Barbosa estão no nono Paredão do BBB 25 (Globo), e a mais votada deixará o programa nesta terça-feira (18).

O que aconteceu

Na nova parcial da enquete UOL, realizada às 9h, Eva e Gracyanne Barbosa continuam com números próximos. Na última parcial, a influenciadora fitness era a eliminada, mas, nesta manhã, o jogo virou e Eva conta com 49,64% dos votos.