Dieguinho: Permanência de Gracyanne traz mais desdobramentos para o BBB 25

Gracyanne Barbosa está no Paredão que vai definir o eliminado da noite de hoje no BBB 25. Ela disputa, voto a voto, sua permanência no jogo contra Eva. No Central Splash, Dieguinho afirmou que a musa fitness deveria continuar no jogo.

Dieguinho elogiou a performance de Gracyanne no último Sincerão, em que ela chamou Diego Hypolito de hipócrita. No entanto, ele acredita que a musa fitness pode ter demorado demais para se posicionar dessa forma —o que pode custar sua permanência no BBB.