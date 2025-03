Gracyanne Barbosa é a 11ª eliminada do BBB 25 com 51,38% dos votos

Como foi o discurso de Tadeu

O apresentador iniciou falando das três emparedadas. "Com seus corpos, elas se realizaram em atividades diferentes. Quem se atreveria a questionar o tamanho do coração dessas mulheres? De repente, a ginasta, a bailarina e a musa fitness se encontram em outro campo de batalha."

Ele questionou. "Como elas se saíram nesse mundo novo? Imagina uma bailarina que entra no espetáculo mais sonhado da vida? Ela sabe que o certo é saltar, mas só resolve saltar com mais força no segundo round. A turma da academia ta disputando mais peso e aí vem uma mulher e levanta o maior peso daquele ano. Mas depois ela descansa. Imagina a ginasta entrando nas Olímpiadas mas se recusando a pisar no solo porque chegou a conclusão que aquilo não é pra ela?"

BBB é diferente pra todo mundo. Mas vocês sabem o que fazer. Tem que sair da zona de conforto e dar a cara a tapa. É assim que vocês conseguem fazer aquilo que vocês fizeram a vida inteira. Tadeu Schmidt

Na sequência, ele citou as informações externas que Renata trouxe da Vitrine do Seu Fifi e citou as três sisters no jogo. "Deixa eu acabar com esse suspense. Quem sai hoje é você, Gracyanne."

Como foi a votação

Daniele Hypolito

Média: 5,02%

Voto Único: 7,79%

Voto Torcida: 2,24%