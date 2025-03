Deborah Secco posa de biquíni em spa e celebra folga: 'Miniférias'

Deborah Secco, 45, dividiu momentos de folga nas redes sociais hoje.

O que aconteceu

A atriz surgiu de biquíni em um spa de luxo no interior de São Paulo. Ela escolheu um look todo preto e um chapéu para descansar e renovar o bronzeado. "Miniférias modo on", escreveu ela no Instagram.

Deborah contou que deu a pausa para relaxar após dias de rotina agitada. "Depois de muito trabalho, consegui três diazinhos para descansar", disse ela em um vídeo nos stories.