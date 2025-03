Davi revive agressão de Wanessa no BBB e revela o que falaria em reencontro

Ela atingiu a perna dele com o golpe. Wanessa não sabia que Davi estava na cama, foi avisada e se desculpou. Em entrevista ao 'Fantástico', a cantora afirmou que o episódio "foi uma coisa sem querer, uma brincadeira inconveniente, sem graça. Mas não uma agressão."

No bate-papo com Chico Barney, Davi Brito falou sobre o que sentiu na época do programa e explicou por que decidiu ir ao Confessionário para relatar o caso.

Existem regras no programa, não é verdade. Foi forte, eu senti. Porque eu estava dormindo, eu estava dentro do quarto, e aí ela acendeu a luz, entrou, estava dançando e tudo mais, e de imediato, eu senti a pancada e acordei assustado. E eu falei, que é isso?

Até no meu quarto eu estou sendo invadido, eu estou sendo importunado, e eu me senti ofendido naquele momento, e fui ao quarto do confessionário, e eu estava incomodado pela situação. Porque se ele não fizesse uma atitude naquela situação, estaria demonstrando o quê? Que eu também poderia agredir alguém dentro da casa e não ia acontecer nada.

Então, se existe uma regra dentro do programa, vou jogar com uma regra dentro do programa. Ali é jogo de comprometimento. Tem comprometimento do início ao final. Então, eu tenho que me comprometer com o que eu falar, do que eu fazer, com tudo. Fui confessionário, eles me falaram. Quer que ela saia? Eu falei, eu quero, porque eu me senti agredido. E ponto final.

