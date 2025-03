Com 80 kg a menos, Jojo Todynho escolhe look justinho e exibe silhueta

Jojo Todynho, 28, compartilhou um registro com um look justinho de academia em seu perfil do Instagram.

O que aconteceu

Mesmo após perder 80kg, a influenciadora segue focada em sua transformação. Nas redes sociais, a artista publicou uma foto antes de ir para academia nesta manhã.

Com uma calça legging rosa e um top preto, Jojo destacou as curvas de seu corpo. Além do foco nos treinos, a influenciadora passou por uma cirurgia bariátrica e algumas plásticas, principalmente, para retirada de pele.