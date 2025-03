'Cassinha', troca Joe Biden por Bin Laden: 7 vezes que Ana Maria virou meme

Beijo grego

Ana Maria Braga fez novamente uma piada de duplo sentido quando falou sobre beijo grego. "Beijo grego é muito mais comum do que se imagina".

Louro Mané, Juliane Masaoka e Felipe Andreoli ficaram surpresos se perguntando "como assim?". Até que a apresentadora explica que é um prato cuja receita leva rabo e língua de boi, e costuma ser servida em formato de bolinho em bares cariocas.

Felipe Andreoli: "Ah, é?"#MaisVocê pic.twitter.com/SY0PdlWx7Z -- TV Globo (@tvglobo) June 7, 2023

Bin Laden presidente dos EUA?

Ano passado, em encontro do G20 no Rio, Ana Maria Braga comentava a recepção do presidente Lula com outros chefes de estado. Depois de citar o presidente francês, as imagens mostram Joe Biden, mas Ana Maria Braga diz: "Um aperto de mão afetuoso também com Bin Laden, dos EUA".