Brothers comentam atitude de Eva no Sincerão: 'Soberba precede a queda'

Na área externa, Vitória opinou que dinâmicas que privilegiam um participante com informações podem ser algo extremamente prejudicial. "Você voltar de uma parada dessas [Vitrine do Fifi] é um tiro no pé", comentou.

Vinícius concordou e garantiu que a atitude de Eva soou como um desafio ao público. "Gente, não se fala isso: 'Vamos ver se eu vou sair amanhã.' Ela que continue desafiando o público, viu? Por muito menos, o Pyong saiu, e era um dos favoritos no começo do programa. Ele foi tirar onda com a cara do povo...".

Ambos ainda analisaram que a fala da sister pareceu que ela estava certa que não será eliminada. "Ela tá certa que ela vai ficar. A gente só vai saber disso amanhã. Você tem que ter sua autoconfiança, mas falar isso?", afirmou Vitória.

A sister ainda comentou que esta é a primeira berlinda da bailarina. "Ela foi pro primeiro Paredão dela. Aline voltou de quantos? Eu voltei de quantos? Eu voltei em algum Paredão 'votem em mim agora, eu não saio daqui'?", questionou.

Vinícius concluiu o assunto afirmando sobre Eva: "Isso é soberba. A soberba precede a queda".

