BBB25: Dani Hypolito é a prova de que 'planta' sofre, mas tem benefícios

Por diversas vezes, Daniele Hypolito abriu mão do tempo que tinha para falar sobre outros participantes, durante as dinâmicas ao longo do BBB 25. Conteve-se em várias situações para não criticar seus oponentes. Optou por falar para outras pessoas da casa o que pensa dos colegas de confinamento a ter conflitos diretos. Disse, recentemente: "Tento ser neutra em todas as opiniões." Também já se comparou com Amanda, a participante conhecida por ter ganhado o BBB 23, mesmo sendo inexpressiva.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 25? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp. Participe também deixando sua opinião nas enquetes do reality.

Na edição do Sincerão de ontem Daniele chegou a levar uma bronca de Tadeu Schmidt por não conseguir assumir que há pessoas na casa de quem ela não gosta. Desta última vez, ela não abriu mão do tempo, por ter recebido a informação de Renata, que contou que o público não curte quando os participantes fazem isso. Mas tentou desviar de dizer claramente o que sente. Tanta passividade deixa o público e os participantes do programa agoniados. É incômodo que ela não consiga atuar em uma dinâmica com objetivos tão claros.