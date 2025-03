BBB 25: Guilherme se entende com os gêmeos após gritos no Sincerão

No Sincerão da madrugada de hoje, Guilherme e um dos gêmeos, João Gabriel, brigaram. No entanto, depois do acontecido, os brothers sentaram para conversar e acabaram se entendendo.

O que aconteceu

Guilherme, João Pedro e João Guilherme conversaram na área externa da casa e se reconciliaram. "Eu entendo o lado de vocês, e acho que, se vocês refletirem no que eu estou falando, vocês também vão ver o outro lado e entender", afirmou Guilherme sobre a discussão.