BBB 25: Diego diz que não vai conseguir dormir no quarto com Gracyanne

Após discutir novamente com Gracyanne na manhã de hoje, Diego desabafou com Vitória sobre a troca com a influenciadora e musa fitness. Gracyanne é um dos nomes mais votados para sair no paredão de hoje à noite.

O que aconteceu

Diego Hypolito afirmou que não vai conseguir no mesmo quarto com Gracyanne. "Fico pensando no que as pessoas lá fora estão pensando de mim. Estou preocupado de verdade, eu vivo disso. Não vou conseguir ficar agora dormindo no mesmo quarto com ela não, sei que ela está sozinha".