BBB 25: Diego chora ao falar sobre torcida para que a irmã fique na casa

Quero muito muito muito que você fique, não tem nem o que falar.

Diego Hypolito

A ginasta afirmou que também quer ficar mas tem medo de não estar agradando. "Eu também quero muito ficar, Di. Mas isso é uma coisa que a gente sempre tem que ter na cabeça que a gente depende do que Deus escreveu para a gente e do público, que está nos julgando. Então, às vezes, Di, [...] não vai agradar todo mundo".

Daniele está no paredão com Gracyanne Barbosa e Eva. Dentre as três sisters no paredão, Daniele é a menos votada de longe, tendo somente 2% dos votos na enquete UOL.