Ardilosa, Bia começa a cavar a cova de Basílio em 'Garota do Momento'

No capítulo desta terça-feira (18) de "Garota do Momento" (Globo), Beatriz rejeita a proposta de Basílio de fugir do Brasil.

Mesmo com a recusa, o motorista já terá conseguido os passaportes falsos - e isso vai colocá-lo em maus lençóis.

Ao final do capítulo, ninguém menos do que Bia descobre passaportes falsos no escritório de Basílio.