Como são os apartamentos de R$ 250 mil que os líderes ganham no BBB 25?

No BBB 25, os líderes de cada semana são premiados com um apartamento próprio. Até agora, Aline, Diogo, Gabriel, João Gabriel, João Pedro, Eva, Vitória e Maike ganharam imóveis.

Como são as propriedades ganhas pelos brothers?

Apartamentos de R$ 260 mil são concedidos pela construtora MRV, uma das patrocinadoras do BBB 25. A empresa é uma das anunciantes nos jogos que acontecem no decorrer da edição.

Fachada de condomínio em São Mateus, São Paulo Imagem: MRV

Imóveis da construtora são, em sua maioria, compactos. Boa parte deles tem entre um e dois dormitórios, mas com toda a estrutura típica de condomínios urbanos. Há, em raras exceções, apartamentos com três quartos, porém, sem que a área do apartamento seja muito maior.