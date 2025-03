Amado Batista e Miss Calita Franciele curtem lua de mel na Bahia

Amado Batista, 74, e Miss Calita Franciele, 23, viajam para Bahia a Bahia.

O que aconteceu

Após ter um casamento luxuoso, o casal curtirá a lua de mel na Bahia. A informação foi confirmada pela assessoria do cantor ao Gshow.

A viagem para Morro de São Paulo está programada para começar nesta terça-feira (18). Os dois se casaram no civil na quinta-feira e tiveram uma cerimônia luxuosa na fazenda do famoso em Mato Grosso no sábado.