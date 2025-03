Aline aconselha Vitória Strada no BBB sobre convivência: 'Atrapalha você'

No momento em que você tá muito inserida nesse meio, nesse outro grupo, isso até atrapalha você também nos momentos de argumentar. Aline

Aline argumentou que isso pode atrapalhar o jogo da sister. "E eu acho eu isso influencia na sua argumentação. 'Vejo atitudes ruins dessa pessoa mas é uma pessoa que eu consigo conviver'. Não to falando pra você se afastar, até porque isso é uma coisa sua e o jogo de cada um."

Vitória rebateu a sister. "Eu nunca tive nenhuma relação com a Renata e com a Eva, que descredibilizasse o momento que eu fosse lá falar no Sincerão e que as pessoas se surpreendessem e achassem falsidade. A gente tem trocas superficiais. Eu tenho mais troca, de todos eles, com o Maike."

