BBB 25: Após treta no Sincerão, Aline decide se afastar de Vilma

A madrugada desta terça-feira (18) foi marcada por tensão no BBB 25. Durante o Sincerão, Vilma acusou Aline de ter armado, junto com Vinicius, para eliminar Diogo Almeida do jogo. Aline, que sempre manteve uma relação de proximidade com a mãe de Diogo, não escondeu a decepção e deu sinais de que a convivência entre as duas será diferente a partir de agora.

O que aconteceu

Após a dinâmica, Vinicius tentou consolar Aline, que demonstrou estar abalada com as falas de Vilma. "Ela é mãe, ela sente, é normal. Claro que você não esperava, né? Mais uma decepção pra conta", disse Vinicius.