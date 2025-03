Vai ter virada? Sister vai a 52% na Enquete UOL e está por um fio no BBB 25

O nono paredão do Big Brother Brasil promete uma disputa acirrada até o momento da eliminação. Daniele Hypolito, Eva e Gracyanne Barbosa competem pela preferência do público para permanecer no jogo.

O que diz a enquete UOL

De acordo com a atualização das 18h50, Gracyanne Barbosa seria a eliminada. A influenciadora fitness lidera a votação, com 52,11% dos votos.