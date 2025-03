Volta por Cima hoje (17): veja resumo do capítulo desta segunda-feira

Veja a seguir tudo o que vai acontecer no capítulo desta segunda-feira (17) em "Volta por Cima" (Globo).

O que vai acontecer

Madalena se surpreende com a revelação de Osmar sobre a paternidade do filho de Cacá. Jão marca uma reunião com a diretoria da Viação Estelar. Gerson pensa em como se livrar de seus irmãos. Marco decide tomar um território de Gerson. Gerson ordena que Zezito e seus outros capangas deem uma lição em Sebastian. Chico pede que Cacá pense em como se afastar de Violeta. Osmar sugere um novo projeto, e Violeta fica animada. Doralice retira a queixa contra Osmar. Zezito e os outros capangas capturam Sebastian. Madalena faz uma revelação para Jão.