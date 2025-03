'Vitória', com Fernanda Montenegro, estreia no topo e supera Marvel

"Capitão América: Admirável Mundo Novo", que estava no topo, caiu para o segundo lugar, com R$ 3,17 milhões arrecadados. O terceiro e o quarto lugar ficaram com "Mickey 17" e "O Macaco", com R$ 2,43 milhões e R$ 1,39 milhão, respectivamente.

"Ainda Estou Aqui" permanece no top cinco de maiores bilheterias do país. O filme estrelado por Fernanda Torres somou R$ 1,38 milhão neste final de semana.