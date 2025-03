Vilma aconselha Renata sobre sister: 'Ela quer tirar o controle de vocês'

Vilma, 68, recomendou que Renata, 33, não gritasse com Aline, 32, no BBB 25.

O que aconteceu

Após a discussão deste madrugada, na qual as bailarinas subiram o tom de voz com a ex-policial militar, Renata afirmou que não gosta de chegar nesse lugar de gritar com alguém. "Eu mantive minha calma, minha paciência durante esse período todo de conflito com Aline. E eu acho que eu tô com raiva, isso tá tão aceso no meu coração que ontem ela conseguiu fazer com que eu me exaltasse mais que ela. Ela começou gritando, aí eu igualei, e depois ela abaixou o tom querendo se sair".